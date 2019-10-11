Феллайни: МЮ поспешил с увольнением Моуринью

Бывший полузащитники нынешний игрокподелился своим мнение касательно увольнения Жозе Моуринью с поста главного тренера «манкунианцев».

«Они назначали Дэвида Мойеса и не дали ему времени. Потом был Луи ван Гал, которому дали два года. Когда у нас начало получаться и мы выиграли Кубок Англии, его уволили, потому что клуб хотел быстро начать побеждать.

Считаю, что в "МЮ" поспешили с увольнением Жозе Моуринью. Тренеру нужно много футболистов, чтобы воплотить свою философию на поле. Он хотел построить команду, но его уволили спустя два с половиной года.

Чтобы построить команду, нужно больше двух лет. Не знаю, что будет с Уле-Гуннаром Сульшером. Моуринью в первый сезон справился потрясающе, улучшил команду и побеждал. Потом было сложнее, но он старался», — заявил Феллайни в интервью Daily Mail. 0