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    Феллайни: МЮ поспешил с увольнением Моуринью

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    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и нынешний игрок «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни поделился своим мнение касательно увольнения Жозе Моуринью с поста главного тренера «манкунианцев».

    Маруан Феллайни
    Маруан Феллайни

    «Они назначали Дэвида Мойеса и не дали ему времени. Потом был Луи ван Гал, которому дали два года. Когда у нас начало получаться и мы выиграли Кубок Англии, его уволили, потому что клуб хотел быстро начать побеждать.

    Считаю, что в "МЮ" поспешили с увольнением Жозе Моуринью. Тренеру нужно много футболистов, чтобы воплотить свою философию на поле. Он хотел построить команду, но его уволили спустя два с половиной года.

    Чтобы построить команду, нужно больше двух лет. Не знаю, что будет с Уле-Гуннаром Сульшером. Моуринью в первый сезон справился потрясающе, улучшил команду и побеждал. Потом было сложнее, но он старался», — заявил Феллайни в интервью Daily Mail. 0

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