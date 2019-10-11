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    Де Лигт установил рекорд сборной Нидерландов

    Евро-2020 Сборная Голландии Сборная Северной Ирландии
    В поединке отбора на Евро-2020 в группе С сборная Нидерландов дома добыла волевую победу над Северной Ирландией — 3:1.

    Маттейс де Лигт
    Маттейс де Лигт

    В составе хозяев со старта вышел защитник Маттейс де Лигт. Поединок стал для него юбилейным, 20-м за национальную команду своей страны, сообщает Opta.

    Таким образом, футболист «Ювентуса» сам стал самым юным игроком в истории голландского футбола, которому покорился такой показатель. В день игры де Лигту было 20 лет и 59 дней.

    В текущем сезоне де Лигт провел 10 матчей и не отметился результативными действиями. Сборная Голландии 13 октября сыграет отборочный матч Евро-2020 с Белоруссией в гостях. 0

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