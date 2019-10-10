Президент «Лиона»: Моуринью уже выбрал новый клуб

Президентпрокомментировал отказ бывшего тренеравозглавить французский клуб.

«Мы с ним общались с помощью СМС, у нас была приятная беседа. Он не принял нашего предложения, потому что уже определился со своим новым клубом», — цитирует Ола The Sun.

Ранее «Лион» отправил в отставку с поста главного тренера Силвиньо. Под руководством бразильца французский клуб провалил начало сезона, потерпев семь поражений подряд после двух побед.

Британские издания утверждают, что Моуринью хочет возглавить «Тоттенхэм» или мадридский «Реал». Португальский специалист не работает ни в одном клубе уже около 10 месяцев. 0