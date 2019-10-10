Хорватия — Венгрия: счет матча 3:0, обзор голов

Лука Модрич
uefa.com
Уже на 5-й минуте Лука Модрич открыл счет. На 24-й минуте финалисты ЧМ-2018 удвоили свое преимущество усилиями Бруно Петковича.
На 42-й минуте Петкович оформил дубль, доведя дело до разгрома.
На 55-й минуте Иван Перишич не реализовал пенальти, а спустя минуту венгры остались в меньшинстве из-за удаления Ласло Кляйнхайслера.
В параллельном матче Словакия и Уэльс сыграли вничью — 1:1.
На гол Киффера Мура на 25-й минуте хозяева ответили результативным ударом Юрая Куцки на 53-й минуте.
Матч словаки завершали в меньшинстве из-за удаления Норберта Дьембера на 88-й минуте.
Группа E
1. Хорватия — 13 очков (6 матчей)
2. Словакия — 10 (6)
3. Венгрия — 9 (6)
4. Уэльс — 7 (5)
5. Азербайджан — 1 (5) 0