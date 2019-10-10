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    Сборная Хорватии переиграла Венгрию и сохранила лидерство в группе E

    Хорватия — Венгрия: счет матча 3:0, обзор голов

    Евро-2020 Сборная Хорватии Сборная Венгрии Сборная Словакии Сборная Уэльса
    В отборочном матче Евро-2020 сборная Хорватии в Сплите разгромила команду Венгрии – 3:0.

    Лука Модрич
    Лука Модрич

    Уже на 5-й минуте Лука Модрич открыл счет. На 24-й минуте финалисты ЧМ-2018 удвоили свое преимущество усилиями Бруно Петковича.

    На 42-й минуте Петкович оформил дубль, доведя дело до разгрома.

    На 55-й минуте Иван Перишич не реализовал пенальти, а спустя минуту венгры остались в меньшинстве из-за удаления Ласло Кляйнхайслера.

    В параллельном матче Словакия и Уэльс сыграли вничью — 1:1.

    На гол Киффера Мура на 25-й минуте хозяева ответили результативным ударом Юрая Куцки на 53-й минуте.

    Матч словаки завершали в меньшинстве из-за удаления Норберта Дьембера на 88-й минуте.

    Группа E

    1. Хорватия — 13 очков (6 матчей)
    2. Словакия — 10 (6)
    3. Венгрия — 9 (6)
    4. Уэльс — 7 (5)
    5. Азербайджан — 1 (5) 0

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