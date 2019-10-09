Месси: У меня никогда не было проблем с Гризманном

Нападающийопроверг слухи о сложных отношениях с

«Это неправда, что я не хотел видеть Гризманна в "Барселоне". Еще когда его только хотели подписать, я всегда говорил, что он — один из лучших в мире, а лучшие всегда приветствуются в нашем клубе. У меня никогда не было проблем с Антуаном ни на поле, ни в повседневной жизни, наоборот», — заявил 32-летний аргентинец в программе «El Mon».

«Быстро влиться в "Барселону" непросто. Особенно человеку, который не является воспитанником "Ла Масии". Гризманн привык играть совсем в другой футбол, но я уверен, что он все же адаптируется к "Барселоне". Он — очень качественный и умный форвард», — добавил аргентинец.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что если у Гризманна не наладятся отношения с Месси, что следующим летом француз может покинуть «Барселону». 0