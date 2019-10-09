«Казань Арена» будет претендовать на проведение матча за Суперкубок УЕФА-2023

«Казань Арена» готова подать заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году, а также хочет принять мировое первенство по водным видам спорта.

«Пока речь идет о Суперкубке 2023 года, не стоит забывать, что параллельно мы ведем работу с FINA по проведению в Казани мировых первенств по водным видам спорта», — сказала ТАСС заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Она также добавила, что 14 августа текущего года президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в Стамбуле с президентом УЕФА Александером Чеферином. На этой встрече обсуждалась возможность проведения Суперкубка в Казани.

Напомним, ранее стало известно, что Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году. 0