Черчесов: Соболев? Два дня мало, чтобы делать выводы

Главный тренеррассказал о работе форвардана сборах национальной команды.

«Что касается Соболева, то два дня — это мало, чтобы делать выводы. Мы никогда не принимаем скоропалительных решений. Сегодня он прошел еще один тест на скоростные характеристики.

Опыт подсказывает, что практически ни один футболист, который был вызван в первый раз, не раскрывается сразу ни как личность, ни как футболист. Когда он окончательно вольется, тогда можно будет судить. Время покажет, мы никого не торопим», — сказал Черчесов, которого цитирует «Чемпионат».

Напомним, Соболев получил дебютный вызов в сборную после того, как травму получил Федор Смолов. 0