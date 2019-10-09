ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гвардиола столкнулся с несколькими проблемами«Манчестер Сити» потерял все то, что имеет «Ливерпуль»
  • 15:16
    • Ракитич: Я должен играть, а не просто гулять по пляжу
  • 15:00
    • Дзюба: Мы не Испания, на классе никого не обыграем
  • 14:31
    • Черчесов: В нашей группе все впереди
  • 13:45
    • «Милан» объявил о назначении Пиоли
  • 11:24
    • Российские волейболисты проиграли Польше на Кубке мира
    Все новости спорта

    Черчесов: Соболев? Два дня мало, чтобы делать выводы

    Сборная России Футбол России Крылья Советов
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о работе форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева на сборах национальной команды.

    Александр Соболев
    Александр Соболев

    «Что касается Соболева, то два дня — это мало, чтобы делать выводы. Мы никогда не принимаем скоропалительных решений. Сегодня он прошел еще один тест на скоростные характеристики.

    Опыт подсказывает, что практически ни один футболист, который был вызван в первый раз, не раскрывается сразу ни как личность, ни как футболист. Когда он окончательно вольется, тогда можно будет судить. Время покажет, мы никого не торопим», — сказал Черчесов, которого цитирует «Чемпионат».

    Напомним, Соболев получил дебютный вызов в сборную после того, как травму получил Федор Смолов. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Десять тренеров для «Спартака»
  • 01/10/2019 в 01:31
    •
  • Прогноз
  • Россия — Шотландия
  • 2.30
  • Завтра в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ожидаем в Нижнем Новгороде голевую феерию
  • «Торпедо» — «Витязь». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Пропустят ли немцы от аргентинцев в Дортмунде?
  • Германия — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • «Филадельфии» важно победить дома
  • «Филадельфия Флайерз» — «Нью-Джерси Девилз». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Лос-Анджелес» одержал 21 победу Футбол Рейтинг клубов MLS по итогам регулярки. Кто удивил и разочаровалПредварительные итоги выступлений команд перед стартом плей-офф Вчера в 15:110
  • 17:05
    • «Бавария» возобновила переговоры по трансферу Сане
  • 16:51
    • «Куньлунь» выиграл у «Нефтехимика»
  • 16:38
    • Черчесов: Соболев? Два дня мало, чтобы делать выводы
    Виллиан Футбол Трансферный дайджест. 1-7 октябряГде надеется продолжить карьеру Виллиан, сколько «Манчестер Сити» хочет за Жезуса, кем «Бавария» планирует заменить Нойера и другие трансферные новости последних дней Вчера в 00:180
  • Экспресс дня

  • Порадуют ли Германия и Аргентина публику в Дортмунде голами?
  • 4.18
    •
  • 16:21
    • Карасев назначен на матч сборной Италии в отборе на Евро-2020
  • 14:46
    • Месси: У меня никогда не было проблем с Гризманном
  • 14:17
    • Моейс готов вернуться в «Эвертон» — СМИ
    «Ювентус» вернулся на вершину Футбол «Ювентус» преподал урок невариативному «Интеру»Реакция прессы на матч «Интер» — «Ювентус» 07/10/2019 в 18:460
  • 14:03
    • «Казань Арена» будет претендовать на проведение матча за Суперкубок УЕФА-2023
  • 13:33
    • Сборная России разгромно проиграла Шотландии в заключительном матче на ЧМ по регби
  • 13:17
    • Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Шанхае
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие