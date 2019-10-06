«Сельта» — «Атлетик»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча
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Автором единственного гола в матче стал нападающий хозяев Яго Аспас, отличившийся на 74-й минуте игры с передачи Санти Мины.
Клуб из Виго с 9 очками и подняться на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда из Бильбао с 12 очками находится на седьмой строчке.
В следующем туре «Сельта» в гостях сыграет с «Алавесом», а «Атлетик» на своем поле примет «Вальядолид».
Чемпионат Испании. Примера. 8-й тур
«Сельта» (Виго) — «Атлетик» (Бильбао) — 1:0 (0:0)
Гол: Аспас, 75