ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурисио ПочеттиноОчередной провал. Семь признаков того, что Почеттино нужно уйти
  • 17:54
    • «Манчестер Сити» на «Этихаде» проиграл «Вулверхэмптону»
  • 18:30
    • «Ростов» обыграл ЦСКА и вышел в лидеры РПЛ, Байрамян оформил дубль
  • 18:19
    • Тиль и Понсе остались в запасе «Спартака» на матч с «Краснодаром»
  • 18:14
    • Гол Луиса принес «Арсеналу» победу над «Борнмутом»
  • 18:06
    • «Челси» на выезде разгромил «Саутгемптон»
    Все новости спорта

    «Сельта» одолела «Атлетик» благодаря голу Аспаса

    «Сельта» — «Атлетик»: счет матча 1:0, обзор гола

    Примера Футбол Испании Атлетик Сельта Календарь Примеры
    «Сельта» одержала победу над «Атлетиком» в матче восьмого тура испанской Примеры со счетом 1:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Автором единственного гола в матче стал нападающий хозяев Яго Аспас, отличившийся на 74-й минуте игры с передачи Санти Мины.

    Клуб из Виго с 9 очками и подняться на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда из Бильбао с 12 очками находится на седьмой строчке.

    В следующем туре «Сельта» в гостях сыграет с «Алавесом», а «Атлетик» на своем поле примет «Вальядолид».

    Чемпионат Испании. Примера. 8-й тур
    «Сельта» (Виго) — «Атлетик» (Бильбао) — 1:0 (0:0)
    Гол: Аспас, 75
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 24-30 сентября
  • 30/09/2019 в 20:07
    •
  • Прогноз
  • «Реал Сосьедад» — «Хетафе»
  • 1.70
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ожидаем результативной битвы на «Сент-Джеймс Парк»
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • Что покажет «Спартак» без Кононова в Краснодаре?
  • «Краснодар» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Воспользуется ли «Торино» усталостью «Наполи»?
  • «Торино» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фрагмент боя Бокс Головкину отдали липовую победу. Великого чемпиона еще никогда так не билиСМИ — о бое Геннадия Головкина с Сергеем Деревянченко 14:400
  • 13:22
    • «Зенит» обыграл «Урал» в Екатеринбурге
  • 18:16
    • «Рома» и «Лацио» закончили матчи вничью. «Аталанта» обыграла «Лечче»
  • 15:25
    • Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка и скрылся с места ДТП
    Хоккеисты «Монреаля» Хоккей НХЛ. Два очка Свечникова, три передачи Бучневича и 32 сейва БобровскогоРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 октября 09:130
  • Экспресс дня

  • «МанСити» продолжит погоню за «Ливерпулем»
  • 4.56
    •
  • 18:41
    • «Лилль» поделил очки с «Нимом»
  • 17:33
    • Тим обыграл Циципаса в финале турнира в Пекине
  • 17:19
    • «Сельта» одолела «Атлетик» благодаря голу Аспаса
    Серхио Рамос Футбол Примера. «Реал» обыграл «Гранаду», «Барселона» встретится с «Севильей»Обзор матчей восьмого тура испанской Примеры 17:200
  • 12:07
    • Матчи КХЛ 6 октября начнутся с минуты молчания
  • 11:03
    • Джокович — победитель турнира в Токио
  • 10:52
    • «Валенсия» обратилась в полицию в связи с угрозами в адрес президента клуба
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие