«Сельта» — «Атлетик»: счет матча 1:0, обзор гола

одержала победу надв матче восьмого тура испанской Примеры со счетом 1:0.

Автором единственного гола в матче стал нападающий хозяев Яго Аспас, отличившийся на 74-й минуте игры с передачи Санти Мины.

Клуб из Виго с 9 очками и подняться на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда из Бильбао с 12 очками находится на седьмой строчке.

В следующем туре «Сельта» в гостях сыграет с «Алавесом», а «Атлетик» на своем поле примет «Вальядолид».