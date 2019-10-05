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    Зидан: Хочу большего, мы будем играть лучше

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    Наставник «Реала» Зинедин Зидан высказал свои соображения после матча с «Гранадой», который «галактикос» выиграли со счетом 4:2. Слова менеджера передает Covering Football.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    «Сегодня все мы можем быть счастливы, мы на вершине турнирной таблицы, где и хотим остаться.

    Понимаем, что впереди очень долгий путь, нам придется очень усердно поработать.
    Мы играем лучше, чем месяц назад. Каждый футболист выполняет свою роль. Но я хочу большего, мы будем играть лучше. Мы перфекционисты.

    Легких матчей не бывает. Нужно оставаться в игре с первой и до последней минуты.
    Азар был счастлив в раздевалке. Надеемся, он забил лишь один из многих мячей за "Реал". Ареоля ошибся, но сыграл невероятный матч.

    Федерико Вальверде — современный футболист. Он всегда движется вперед и покрывает внушительное пространство. В наши дни это важно. Я рад за него, он этого заслуживает», — сказал Зидан. 0

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