РПЛ. «Динамо» проиграло в Оренбурге, «Краснодар» примет «Спартак», ЦСКА против «Ростова»

5 и 6 октября в России проходят матчи 12-го тура РПЛ

«Уфа» — «Ахмат» — 0:1

В Уфе прошел матч десятого тура РПЛ между «Уфой» и «Ахматом».

Встреча завершилась минимальной победой гостей, которые проводили первый матч под руководством Игоря Шалимова.

Счет в матче был открыт на 9-й минуте — Уилкер Анхель с левого фланга забросил мяч за шиворот вышедшему из ворот Александру Беленову.

Эта победа стала для «Ахмата» первой с 5 августа.

«Ахмат» набрал 12 очков и поднялся на 11-е место в таблице РПЛ. «Уфа» (15 очков) идет шестой.

РПЛ. 5-й тур «Уфа» — «Ахмат» — 0:1 (0:1) Гол: Анхель, 9«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Табидзе, Неделчару, Круговой, Тилль (Козлов, 76), Карп, Фомин, Гиоргобиани (Вомбергар, 31), Кротов (Бизяк, 56)«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мусалов, Роши, Исмаэл, Глушаков (Нижич, 71), Иванов, Бериша (Митришев, 83), Понсе (Мбенг, 64)Предупреждения Глушаков, 25. Вомбергар, 32. Понсе, 40. Табидзе, 58.

«Оренбург» — «Динамо» — 2:0

В 12-м туре Российкой Премьер-лиги «Оренбург» принимал «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев.

На 42-й минуте гости остались в меньшинстве — Артур Юсупов сорвал контратаку соперника и получил вторую желтую карточку.

Открыть счет хозяевам удалось на 61-й минуте. После навеса от лицевой Артем Кулишев головой переправил мяч в сетку.

На 88-й минуте «Оренбург» забил еще раз. Урош Радакович с нескольких метров поразил пустые ворота после того, как Антон Шунин не дотянулся до мяча.

«Оренбург» набрал 14 очков и занимает девятое место в РПЛ. У «Динамо» — 10 очков и пятнадцатая строчка.

РПЛ. 12-й тур «Оренбург» — «Динамо» (Москва) — 2:0 (0:0) Голы: Кулишев, 61, Радакович, 88«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов (Сиваков, 66), Зотов, Рогич, Рикарду Алвеш (Шкофлек, 90), Аюпов, Радакович, Деспотович, Фамейе (Кулишев, 53)«Динамо»: Шунин, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Паршивлюк, Юсупов, Каборе (Хильемарк, 71), Жоаозиньо (Грулев, 43; Шейдаев, 81), Шиманьски, Игбоун, ПанченкоПредупреждения: Юсупов (21), Радакович (36), Евгеньев (82)Удаление: Юсупов (42)

«Рубин» — «Тамбов»

5 октября, 16:30 мск

«Сочи» — «Крылья Советов»

5 октября, 19:00 мск

«Урал» — «Зенит»

6 октября, 11:30 мск

«Локомотив» — «Арсенал»

6 октября, 14:00 мск

ЦСКА — «Ростов»

6 октября,16:30 мск

«Краснодар» — «Спартак»

6 октября, 19:00 мск