РПЛ. «Динамо» проиграло в Оренбурге, «Краснодар» примет «Спартак», ЦСКА против «Ростова»

«Уфа» — «Ахмат» — 0:1
В Уфе прошел матч десятого тура РПЛ между «Уфой» и «Ахматом».
Встреча завершилась минимальной победой гостей, которые проводили первый матч под руководством Игоря Шалимова.
Счет в матче был открыт на 9-й минуте — Уилкер Анхель с левого фланга забросил мяч за шиворот вышедшему из ворот Александру Беленову.
Эта победа стала для «Ахмата» первой с 5 августа.
«Ахмат» набрал 12 очков и поднялся на 11-е место в таблице РПЛ. «Уфа» (15 очков) идет шестой.
«Оренбург» — «Динамо» — 2:0
В 12-м туре Российкой Премьер-лиги «Оренбург» принимал «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев.
На 42-й минуте гости остались в меньшинстве — Артур Юсупов сорвал контратаку соперника и получил вторую желтую карточку.
Открыть счет хозяевам удалось на 61-й минуте. После навеса от лицевой Артем Кулишев головой переправил мяч в сетку.
На 88-й минуте «Оренбург» забил еще раз. Урош Радакович с нескольких метров поразил пустые ворота после того, как Антон Шунин не дотянулся до мяча.
«Оренбург» набрал 14 очков и занимает девятое место в РПЛ. У «Динамо» — 10 очков и пятнадцатая строчка.
«Рубин» — «Тамбов»
5 октября, 16:30 мск
«Сочи» — «Крылья Советов»
5 октября, 19:00 мск
«Урал» — «Зенит»
6 октября, 11:30 мск
«Локомотив» — «Арсенал»
6 октября, 14:00 мск
ЦСКА — «Ростов»
6 октября,16:30 мск