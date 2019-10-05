«Реал» — «Гранада»: счет матча 4:2, обзор голов

Мадридскийодержал домашнюю победу над(3:2) в матче 8-го тура испанской Примеры.

Счет в матче на 2-й минуте открыли хозяева. Бэйл исполнил классный прострел низом с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где Бензема ударом в касание с рикошетом от вратаря отправил мяч точно в цель.

В добавленное к первому тайму время Вальверде выиграл борьбу в центральной зоне у чужой штрафной и классным пасом запустил в прорыв Азара, а Эден классным ударом с линии штрафной перекинул мяч через вышедшего навстречу голкипера.

На 61-й минуте Азар собрал вокруг себя троих соперников на левом фланге атаки и отпасовал в центральной зоне у чужой штрафной на Модрича, а тот нанес пушечный удар в верхний угол чужих ворот.

На 68-й минуте в ворота «Реала» был назначен пенальти за фол Ареола в штрафной. Дарвин Мачис уверенным ударом с точки отправил мяч в левый от себя угол ворот.

На 77-й минуте «Гранада» сократила отставание до минимума. После подачи с угловой с правого фланга на ближнюю штангу Виктор Руис головой сбросил мяч во вратарскую «Реала», где Дуарте замкнул этот пас.

А в компенсированное время Одриосола прорвался в штрафную «Гранады» с правого фланга атаки и прострелил низом в центр на Хамеса Родригеса, а тот ударом в касание отправил мяч точно в цель.

Команда Зинедина Зидана продолжает возглавлять турнирную таблицу примеры, набрав 18 очков. «Гранада» идет на второй строчке (14).