ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месут ОзилОзил почти не играет в этом сезоне. Что происходит?
  • 17:09
    • «Динамо» подтвердило отставку Хохлова
  • 18:55
    • «Реал» удержал домашнюю победу над «Гранадой»
  • 18:26
    • «Бавария» уступила «Хоффенхайму», «Байер» поделил очки с «Лейпцигом»
  • 17:59
    • КХЛ: московское «Динамо» обыграло «Автомобилист», «Торпедо» победило в Магнитогорске
  • 17:00
    • «Тоттенхэм» разгромно проиграл «Брайтону»
    Все новости спорта

    «Реал» удержал домашнюю победу над «Гранадой»

    «Реал» — «Гранада»: счет матча 4:2, обзор голов

    Примера Футбол Испании Реал Мадрид Гранада Календарь Примеры
    Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Гранадой» (3:2) в матче 8-го тура испанской Примеры.

    «Реал»
    «Реал»

    Счет в матче на 2-й минуте открыли хозяева. Бэйл исполнил классный прострел низом с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где Бензема ударом в касание с рикошетом от вратаря отправил мяч точно в цель.

    В добавленное к первому тайму время Вальверде выиграл борьбу в центральной зоне у чужой штрафной и классным пасом запустил в прорыв Азара, а Эден классным ударом с линии штрафной перекинул мяч через вышедшего навстречу голкипера.

    На 61-й минуте Азар собрал вокруг себя троих соперников на левом фланге атаки и отпасовал в центральной зоне у чужой штрафной на Модрича, а тот нанес пушечный удар в верхний угол чужих ворот.

    На 68-й минуте в ворота «Реала» был назначен пенальти за фол Ареола в штрафной. Дарвин Мачис уверенным ударом с точки отправил мяч в левый от себя угол ворот.

    На 77-й минуте «Гранада» сократила отставание до минимума. После подачи с угловой с правого фланга на ближнюю штангу Виктор Руис головой сбросил мяч во вратарскую «Реала», где Дуарте замкнул этот пас.

    А в компенсированное время Одриосола прорвался в штрафную «Гранады» с правого фланга атаки и прострелил низом в центр на Хамеса Родригеса, а тот ударом в касание отправил мяч точно в цель.

    Команда Зинедина Зидана продолжает возглавлять турнирную таблицу примеры, набрав 18 очков. «Гранада» идет на второй строчке (14).

    Примера. 8-й тур
    «Реал» — «Гранада» — 4:2 (2:0)
    Голы: Бензема, 2 (1:0). Азар, 45+1 (2:0). Модрич, 61 (3:0). Мачис, 69 — с пенальти (3:1). Дуарте, 78 (3:2). Хамес Родригес, 90+2 (4:2)«Реал»: Ареола, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Одриосола, Вальверде, Каземиру, Кроос (Модрич, 34), Бэйл (Хамес Родригес, 83), Бензема, Азар (Иско, 69)«Гранада»: Силва, Диас, Дуарте, Санчес, Нева, Азиз (Вадильо, 51), Монторо (Гоналон, 6), Эррера, Пуэртас, Сольдадо (Фернандес, 64), МачисПредупреждения: Каземиру, 43. Карвахаль, 54. Санчес, 54. Сольдадо, 56. Ареола, 68. Эррера, 72. Дуарте, 73. Пуэртас, 81
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 24-30 сентября
  • 30/09/2019 в 20:07
    •
  • Прогноз
  • «Валенсия» — «Алавес»
  • 1.81
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Анже» огорчить ПСЖ?
  • ПСЖ — «Анже». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Продлит ли «Сочи» победную серию?
  • «Сочи» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Останется ли «Вест Хэм» в еврокубковой зоне?
  • «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Оренбург» — «Динамо» Футбол РПЛ. «Динамо» проиграло в Оренбурге, «Краснодар» примет «Спартак», ЦСКА против «Ростова»Обзор матчей 12-го тура чемпионата России 18:390
  • 13:34
    • «Ахмат» обыграл «Уфу» в первом матче Шалимова
  • 19:08
    • «Ливерпуль» вырвал три очка в матче с «Лестером»
  • 18:35
    • «Рубин» одержал победу в 12 туре РПЛ
    Гусев отметился первой шайбой в НХЛ Хоккей НХЛ. Дебютная шайба Гусева, разгромная победа «Вегаса»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 октября 08:440
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Лестер» сбить «Ливерпуль» с чемпионского темпа?
  • 3.32
    •
  • 19:11
    • «Ротор» обыграл «Мордовию», «Армавир» взял верх над «Текстильщиком»
  • 18:42
    • Широков: Пускай в «Динамо» сначала внутри разберутся, чего они хотят
  • 18:07
    • СПАЛ обыграл «Парму»
    Джо Уиллок Футбол Воплощение мечты. Молодежь «Арсенала» повеселилась в Лиге Европы«Канониры» одержали крупную победу над бельгийским «Стандардом» Вчера в 16:190
  • 17:33
    • ФНЛ: победа «Енисея», ничья «Чертаново» и «Спартака-2»
  • 16:34
    • «Сибирь» одолела «Нефтехимик»
  • 15:44
    • «Рубин» — «Тамбов»: известны стартовые составы команд
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие