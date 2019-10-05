ПСЖ уверенно выиграл у «Анже»

Столичныйпровел уверенный поединок св рамках 9 тура французской Лиги 1. «Парижане» обыграли соперника со счетом 4:0.

Счет открыл Сарабия. На 13 минуте он в окружении нескольких соперников протащил мяч в штрафную «Анже» и пробил низом.

На 37 минуте Сарабия получил проникающую передачу в штрафной соперника и в одно касания перевел мяч в район 11-метровой отметки. На месте оказался Икарди.

Спустя 14 минут после начала второго тайма забил Гуйе. Футболист оказался в нужном месте в нужное время, подставив ногу и переведя мяч в ворота.

Точку в мачте поставил Неймар, который использовал передачу на ход от Шупо-Мотина, обыграл голкипера «Анже» и покатил снаряд в пустую рамку.

ПСЖ набрал 21 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Анже» с 16 баллами располагается на третьей строчке. 0