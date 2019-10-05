«Монако» проиграл «Монпелье», Головин получил красную карточку

В матче 9-го тура чемпионата Франциипотерпел гостевой поражение от— 1:3.

Счет в игре открыли хозяева — гол забил Флоран Молле на 31-й минуте. Еще один мяч за «паладинов» в первом тайме забил Педру Филипе Мендеш (39-я минута).

Во второй половине встречи счет до крупного довел Анди Делор, отличившийся на 56-й минуте.

Монегаски ответили забитым мячом Виссам Бен-Йеддера на 68-й минуте.

Российский хавбек монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был удален на 82-й минуте за две желтые карточки.

Для Головина это второе удаление во французской карьере. Впервые он получил красную карточку в декабре 2018 года в матче с «Лионом» (0:3).

«Монако» после поражения идет на 14-м месте в таблице лиги 1, в 1 очке от зоны вылета. «Монпелье» поднялся на шестую строчку. 0