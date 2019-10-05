Григорян: Сегодня мы не должны были проигрывать. Беру вину на себя

Александр Григорян
globallookpress.com
«Переоценили "Рубин", выбрали закрытую тактику. Но все равно имели два хороших момента в первом тайме.
Пропустили голы после грубых ошибок, но все голы забиваются после грубых ошибок.
Во втором тайме перешли на правильную тактику, создали давление. В целом ничья была бы справедливым результатом, но тем не менее, мы проиграли.
А когда к ребятам были претензии по самоотдаче? Сегодня мы не должны были проигрывать. Беру вину на себя.
С сегодняшним "Рубином" нельзя было выбирать оборонительную тактику на матч», — сказал Григорян в эфире «Матч премьер». 0