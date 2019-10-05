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    Григорян: Сегодня мы не должны были проигрывать. Беру вину на себя

    Тамбов Рубин РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал поражение от «Рубина» в матче 12-го тура РПЛ (1:2).

    Александр Григорян
    Александр Григорян

    «Переоценили "Рубин", выбрали закрытую тактику. Но все равно имели два хороших момента в первом тайме.

    Пропустили голы после грубых ошибок, но все голы забиваются после грубых ошибок.

    Во втором тайме перешли на правильную тактику, создали давление. В целом ничья была бы справедливым результатом, но тем не менее, мы проиграли.

    А когда к ребятам были претензии по самоотдаче? Сегодня мы не должны были проигрывать. Беру вину на себя.

    С сегодняшним "Рубином" нельзя было выбирать оборонительную тактику на матч», — сказал Григорян в эфире «Матч премьер». 0

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