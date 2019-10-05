«Бетис» — «Эйбар»: счет матча 1:1, обзор голов

«Бетис» не сумел победить дома
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Автором первого гола стал полузащитник «Эйбара» Фабиан Орельяна, реализовавший пенальти на 34-й минуте.
В середине второго тайма счет сравнял нападающий «Бетиса» Лоренсо Морон, отличившийся после передачи защитника Марка Бартры. На 91-й минуте с поля был удален хавбек гостей Гонсало Эскаланте.
«Эйбар», набрав 9 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Бетис» (9) — 12-е.
Примера. 8-й тур
«Бетис» — «Эйбар» — 1:1 (0:1)
Голы: Орельяна, 34 — с пенальти (0:1). Лорен Морон, 66 (1:1)«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Манди, Алекс Морено, Педраса (Фекир, 57), Эмерсон, Гуардадо (Лайнес, 90+2), Каналес, Хоакин (Тельо, 84), Борха Иглесиас, Лорен Морон«Эйбар»: Дмитрович, Бигас (Техеро, 46), Арбилья, Оливейра, Диоп, Эскаланте, Экспосито (Кике, 70), Орельяна, Кике (Шарлес, 87), Инуи, Де БласисПредупреждения: Бигас, 9. Каналес, 33. Арбилья, 57. Эскаланте, 65. Техеро, 76. Фекир, 79. Диоп, 80. Манди, 88Удаление: Эскаланте, 90+1