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    «Бетис» и «Эйбар» обменялись голами

    «Бетис» — «Эйбар»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Испании Примера Бетис Эйбар Календарь Примеры
    В матче 8-го тура испанской Примеры «Бетис» принимал «Эйбар». Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счетом 1:1.

    «Бетис» не сумел победить дома
    «Бетис» не сумел победить дома

    Автором первого гола стал полузащитник «Эйбара» Фабиан Орельяна, реализовавший пенальти на 34-й минуте.

    В середине второго тайма счет сравнял нападающий «Бетиса» Лоренсо Морон, отличившийся после передачи защитника Марка Бартры. На 91-й минуте с поля был удален хавбек гостей Гонсало Эскаланте.

    «Эйбар», набрав 9 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Бетис» (9) — 12-е.

    Примера. 8-й тур
    «Бетис» — «Эйбар» — 1:1 (0:1)
    Голы: Орельяна, 34 — с пенальти (0:1). Лорен Морон, 66 (1:1)«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Манди, Алекс Морено, Педраса (Фекир, 57), Эмерсон, Гуардадо (Лайнес, 90+2), Каналес, Хоакин (Тельо, 84), Борха Иглесиас, Лорен Морон«Эйбар»: Дмитрович, Бигас (Техеро, 46), Арбилья, Оливейра, Диоп, Эскаланте, Экспосито (Кике, 70), Орельяна, Кике (Шарлес, 87), Инуи, Де БласисПредупреждения: Бигас, 9. Каналес, 33. Арбилья, 57. Эскаланте, 65. Техеро, 76. Фекир, 79. Диоп, 80. Манди, 88Удаление: Эскаланте, 90+1
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