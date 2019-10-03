Россия увеличила отрыв от занимающей седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии после завершения матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА globallookpress.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

В среду «Зенит» одержал победу над португальской «Бенфикой» со счетом 3:1, «Локомотив» уступил «Атлетико» (0:2). Таким образом, суммарный коэффициент России в таблице УЕФА увеличился до 43,549 балла, у Португалии осталось 42,849 балла.

В четверг, 3 октября, в Лиге Европы ЦСКА и «Краснодар» сыграют против «Эспаньола» и «Хетафе» соответственно.

От Португалии в Лиге Европы выступают 4 команды: «Порту», «Брага», «Спортинг» и «Витория Гимарайнш».

Шестая строчка, на которой на данный момент находится Россия, позволит по итогам сезона заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки: три в Лигу чемпионов, одну — в Лигу Европы, две — в новый еврокубковый турнир Лига конференций. 0