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    Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

    Лига чемпионов Зенит Португалия Бенфика Календарь Лиги чемпионов
    Россия увеличила отрыв от занимающей седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии после завершения матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
    Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

    В среду «Зенит» одержал победу над португальской «Бенфикой» со счетом 3:1, «Локомотив» уступил «Атлетико» (0:2). Таким образом, суммарный коэффициент России в таблице УЕФА увеличился до 43,549 балла, у Португалии осталось 42,849 балла.

    В четверг, 3 октября, в Лиге Европы ЦСКА и «Краснодар» сыграют против «Эспаньола» и «Хетафе» соответственно.

    От Португалии в Лиге Европы выступают 4 команды: «Порту», «Брага», «Спортинг» и «Витория Гимарайнш».

    Шестая строчка, на которой на данный момент находится Россия, позволит по итогам сезона заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки: три в Лигу чемпионов, одну — в Лигу Европы, две — в новый еврокубковый турнир Лига конференций. 0

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