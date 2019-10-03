Клопп: «Ливерпуль» открыл дверь и «Зальцбург» ворвался в нее на полном ходу

Главный тренерподвел итоги поединка второго тура группового этапа Лиги чемпионов с(4:3).

«Первые тридцать минут были очень успешными для нас. Это был один из наших лучших матчей против хорошо организованного соперника, имеющего четкий план и яркую индивидуальность. Мы делали все, что им не нравится, играли на высоких скоростях, забили три гола, могли забить больше. Соперник изменил подход — обычно это не вызывает проблем, но сегодня был как раз такой день, потому что мы по какой-то причине изменили свое отношение к игре.

Мы открыли для них дверь и они ворвались в нее на полном ходу. Они забили свой гол, а мы в перерыве пытались перестроиться, но все их голы были забиты, когда мы слишком легко теряли мяч. Это был важный урок для нас, но я предпочитаю учиться по ходу игры, а не после ее завершения. Я и раньше знал, что нам нужно многое улучшить в своей игре и продолжать совершенствоваться, теперь все это знают. Три очка в группе, игра продолжается, на очереди подготовка к матчу с "Лестером".

Болельщики? Они очень важны. В такой игре очень важно было слышать празднование наших болельщиков, когда мы выигрывали мяч в обычном единоборстве. Они праздновали так, как будто мы опять играем с "Барселоной". Атмосфера была великолепной. После пропущенных нами мячей все вспомнили, что мы на "Энфилде", и что все еще возможно. Они очень помогли нам», — цитирует Клоппа пресс-служба мерсисайдцев.

Напомним, «красные» вели со счетом 3:0, но позволили австрийцам его сравнять — к 60-й минуте результат уже был 3:3. 0