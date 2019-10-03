«Русенборг» — ПСВ: счет матча 1:4, обзор голов

одержал победу надв выездном матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча группы D, которая прошла в Тронхейме, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Уже на 14-й минуте Пабло Паулино Росарио вывел голландскую команду вперед. На 37-й минуте автогол Биргера Мелинга позволил подопечным Марка ван Боммела удвоить преимущество. Еще через четыре минуты Дониелл Мален довел дело до разгрома.

На 70-й минуте Самуэль Адегбенро один мяч отыграл. Впрочем, последнее слово осталось за гостями — на 79-й минуте Мален оформил дубль.

В еще одном матче «Спортинг» в Лиссабоне победил ЛАСК — 2:1.

На гол Марко Рагуца на 16-й минуте хозяева ответили точными ударами Луиса Феллипе и Бруну Фернандеша на 58-й и 63-й минутах.

Группа D

1. ПСВ — 6 очков

2. «Спортинг» — 3

3. ЛАСК — 3

4. «Русенборг» — 0 0