Симеоне: Во втором тайме стали действовать агрессивнее и дожали «Локо»

Главный тренер «Атлетико»поделился впечатлениями после победы в матче группового этапа Лиги чемпионов против(2:0).

«Интересный матч. Не могу его назвать лучшим для нас в сезоне — были хорошие матчи с "Мальоркой" и "Реалом".

Первый тайм был примерно равным, но мы поговорили, и во втором тайме стали действовать агрессивнее.

Плюс сказался индивидуальный класс наших игроков, в первую очередь форвардов, и мы дожали "Локомотив".

Да, вторым форвардом Жоао Феликсу, пожалуй, играть удобнее, непросто действовать на правом фланге — немножко другая специфика.

Надо больше подносить снаряды, больше бегать. Но, на мой взгляд, Жоау Феликс хорошо справился со своими обязанностями.

Два года назад мы забили здесь пять голов, сейчас — два. Сложно сравнивать, разные матчи, другие игроки.

Тогда была ответная игра после счета 3:0, и "Локомотив" должен был идти вперед. Сейчас была другая история, и соперник здорово сыграл в обороне.

Я доволен тем, как Томас играет. Во-первых, это воспитанник нашей академии, что ценно само по себе.

Такого игрока была бы рада видеть в своем составе любая команда в Европе. С его талантом и работоспособностью он способен на еще большее», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0