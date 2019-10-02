Шевченко согласен возглавить «Милан» при двух условиях

Главный тренер сборной Украины и бывший форвард «Милана»готов возглавить итальянский клуб, если руководство «россонери» решит отправить в отставку, сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, Шева готов приступить к работе не ранее ноября, потому что до этого сборной Украины предстоят важные матчи отбора к Евро-2020. Кроме того, 43-летний украинский специалист намерен сохранить пост главного тренера сборной своей страны и совмещать две должности.

Напомним, что качестве футболиста Андрей защищал цвета «Милана» с 1999 по 2006 год и в сезоне-2008/09.

С «россонери» Шевченко выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В 2004 году он стал обладателем «Золотого мяча», а в дебютном сезоне стал лучшим бомбардиром серии A. 0