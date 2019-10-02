Семин: Мы проиграли той команде, которая может выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2).

«Первый тайм мы очень хорошо выглядели в оборонительных действиях, хорошо в контратаку шли.

Но во второй половине получили мяч после давления, из аута. Сил после перерыва не хватило.

В перерыве сделали акцент на ошибках: побольше мяч держать, быстрее его переводить. Но, получив быстрый гол, все поломалось.

Как это, бросать играть? В таком турнире?! Ребята пытались гол забить. И нужно отдать им должное за это.

Настроение нормальное. Надо разобраться. Мы проиграли той команде, которая может выиграть Лигу чемпионов.

Я не вижу никаких проблем. Следующие игры у нас будут более или менее в нормальном цикле для подготовки», — рассказал тренер в эфире «Матч ТВ». 0