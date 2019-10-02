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    Семин: Мы проиграли той команде, которая может выиграть Лигу чемпионов

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2).

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    «Первый тайм мы очень хорошо выглядели в оборонительных действиях, хорошо в контратаку шли.

    Но во второй половине получили мяч после давления, из аута. Сил после перерыва не хватило.

    В перерыве сделали акцент на ошибках: побольше мяч держать, быстрее его переводить. Но, получив быстрый гол, все поломалось.

    Как это, бросать играть? В таком турнире?! Ребята пытались гол забить. И нужно отдать им должное за это.

    Настроение нормальное. Надо разобраться. Мы проиграли той команде, которая может выиграть Лигу чемпионов.

    Я не вижу никаких проблем. Следующие игры у нас будут более или менее в нормальном цикле для подготовки», — рассказал тренер в эфире «Матч ТВ». 0

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