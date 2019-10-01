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    Мешков рассудит «Краснодар» и «Спартак»

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    Назначены арбитры и инспекторы на матчи 12-го тура российской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.

    Виталий Мешков
    Виталий Мешков

    Встречу «Краснодар» — «Спартак», которая пройдет 6 октября, доверили бригаде арбитров во главе с Виталием Мешковым. Его ассистентами будут Роман Усачев и Дмитрий Березнев; резервный судья — Сергей Иванов.

    На системе ВАР будут работать Михаил Вилков, Алексей Матюнин и Алексей Румянцев.

    На других матчах будут работать:

    5 октября (суббота)

    «Уфа» — «Ахмат»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе (Москва), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).

    «Оренбург» — «Динамо»: судья — Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — Алексей Ширяев (Ставрополь), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья — Ян Бобровский (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

    «Рубин» — «Тамбов»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Арам Петросян (Бронницы), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).

    «Сочи» — «Крылья Советов»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Денис Березнов (Москва); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

    6 октября (воскресенье)

    «Урал» — «Зенит»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Сергей Зуев (Москва).

    «Локомотив» — «Арсенал»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья — Евгений Буланов (Саранск); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

    ЦСКА — «Ростов»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); ВАР — Сергей Карасев (Москва), АВАР — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область). 0

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