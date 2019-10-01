Петер Бос: «Байеру» будет противостоять весь «Ювентус», а не один Роналду

Главный тренерподелился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против

«Нам будет противостоять не один игрок в лице Криштиану Роналду, а очень хорошая команда. Успех нам принесут только отлаженные коллективные действия.

Мы собирались выиграть дома у "Локомотива", но не вышло. Теперь нужно брать очки где-то еще. И у нас будет первая такая возможность. Если не считать Леона Бейли, у нас все здоровы — даже Карим Белльараби», — цитирует Боса пресс-служба УЕФА.

Матч «Ювентус» — «Байер» пройдет сегодня, 1 октября, начало — в 22:00 по мск.

В первом туре ЛЧ «Ювентус» на выезде сыграл вничью с мадридским «Атлетико» (2:2), а «Байер» дома проиграл «Локомотиву» (1:2). 0