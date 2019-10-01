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    Петер Бос: «Байеру» будет противостоять весь «Ювентус», а не один Роналду

    Лига чемпионов Футбол Германии Байер Футбол Италии Ювентус Календарь Лиги чемпионов
    Главный тренер «Байера» Петер Бос поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ювентуса».

    Петер Бос
    Петер Бос

    «Нам будет противостоять не один игрок в лице Криштиану Роналду, а очень хорошая команда. Успех нам принесут только отлаженные коллективные действия.

    Мы собирались выиграть дома у "Локомотива", но не вышло. Теперь нужно брать очки где-то еще. И у нас будет первая такая возможность. Если не считать Леона Бейли, у нас все здоровы — даже Карим Белльараби», — цитирует Боса пресс-служба УЕФА.

    Матч «Ювентус» — «Байер» пройдет сегодня, 1 октября, начало — в 22:00 по мск.

    В первом туре ЛЧ «Ювентус» на выезде сыграл вничью с мадридским «Атлетико» (2:2), а «Байер» дома проиграл «Локомотиву» (1:2). 0

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