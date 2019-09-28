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    «Челси» прервал серию неудач на «Стэмфорд Бридж»

    «Челси» — «Брайтон»: счет 2:0, обзор голов

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    В матче 7 тура АПЛ «Челси» одержал домашнюю победу над «Брайтоном». Подопечные Фрэнка Лэмпарда выиграли со счетом 2:0.

    Футболисты «Челси»
    Футболисты «Челси»

    Счет был открыт лишь на 50 минуте матча. Бразилец Жоржиньо открыл счет точным ударом с пенальти.

    Второй мяч «аристократов» организовали Виллиан и Хадсон-Одой. Второй отдал передачу на бразильца из района полукруга штрафной соперника. Вингер хозяев финтом ушел в сторону от защитника, прокинув мяч себе на ход, а затем точно пробил по воротам.

    «Челси» прервал серию домашних поражений. Команда вплотную приблизилась к 5 строчке и у нее теперь 11 очков. «Брайтон» 16-й с 6 набранными баллами в активе.

    АПЛ. 7 тур
    «Челси» — «Брайтон»
    Голы: 1:0 — 50, пенальти Жоржиньо, 2:0 — 76 Виллиан«Челси» Аррисабалага, Алонсо, Кристенсен, Аспиликуэта, Томори, Маунт, Жоржиньо, Педро (Хадсон-Одои, 63), Баркли (Ковачич, 68), Виллиан, Абрахам«Брайтон» Райан, Берн, Уэбстер, Данк, Монтойя, Биссума (Бонг, 46), Элзейт, Муй (Коннолли, 65), Стивенс, Гросс, МопеПредупреждения: Кристенсен (23), Мопе (28), Алонсо (31), Элзейт (33), Уэбстер (49)
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