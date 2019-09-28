«Челси» — «Брайтон»: счет 2:0, обзор голов

В матче 7 тура АПЛодержал домашнюю победу над. Подопечныевыиграли со счетом 2:0.

Счет был открыт лишь на 50 минуте матча. Бразилец Жоржиньо открыл счет точным ударом с пенальти.

Второй мяч «аристократов» организовали Виллиан и Хадсон-Одой. Второй отдал передачу на бразильца из района полукруга штрафной соперника. Вингер хозяев финтом ушел в сторону от защитника, прокинув мяч себе на ход, а затем точно пробил по воротам.

«Челси» прервал серию домашних поражений. Команда вплотную приблизилась к 5 строчке и у нее теперь 11 очков. «Брайтон» 16-й с 6 набранными баллами в активе.