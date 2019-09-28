Буффон побил рекорд Мальдини

В 6 туре итальянской Серии А сезона 2019/2020побил рекорд выступлений за клуб среди итальянцев. Для голкипера «Ювентуса» это уже 903 матч в клубной карьере.

Ранее лучшим по этому показателю был бывший центральный защитник и капитан «Милана» Паоло Мальдини. У него 902 поединка на клубном уровне. Напомним, что Мальдини начал и закончил карьеру в составе «россонери».

Буффон успел поиграть за «Парму» и ПСЖ. Больше всего встреч он провел в составе «бьянконери».

Также стоит отметить, что Буффон все еще не побил рекорд Мальдини по количеству матчей в Серии А. У центрбека «Милана» 647 игр. У вратаря «зебр» на 7 игр меньше. 0