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    Буффон побил рекорд Мальдини

    Серия A Футбол Италии Между тем Календарь Серии А
    В 6 туре итальянской Серии А сезона 2019/2020 Джанлуиджи Буффон побил рекорд выступлений за клуб среди итальянцев. Для голкипера «Ювентуса» это уже 903 матч в клубной карьере.

    Джанлуиджи Буффон
    Джанлуиджи Буффон

    Ранее лучшим по этому показателю был бывший центральный защитник и капитан «Милана» Паоло Мальдини. У него 902 поединка на клубном уровне. Напомним, что Мальдини начал и закончил карьеру в составе «россонери».

    Буффон успел поиграть за «Парму» и ПСЖ. Больше всего встреч он провел в составе «бьянконери».

    Также стоит отметить, что Буффон все еще не побил рекорд Мальдини по количеству матчей в Серии А. У центрбека «Милана» 647 игр. У вратаря «зебр» на 7 игр меньше. 0

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