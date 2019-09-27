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    РФС смягчил наказание «Зениту» за драку фанатов с ОМОНом

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    Апелляционный комитет РФС удовлетворил жалобу петербургского «Зенита» и изменил наказание за необеспечение безопасности, приведшее к драке болельщиков «сине-бело-голубых» с ОМОНом, сообщает сайт Российского футбольного союза.

    Болельщики «Зенита»
    Болельщики «Зенита»

    Столкновение между болельщиками «Зенита» и сотрудниками ОМОНа произошло 3 августа в Санкт-Петербурге в перерыве матча четвертого тура Российской премьер-лиги РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

    Изначально КДК РФС наказал «Зенит» за необеспечение безопасности проведением одного домашнего матча чемпионата России без зрителей условно. После заседания апелляционного комитета РФС наказание заменено на условный запрет на допуск зрителей в секторы D101-D111 стадиона клуба на один матч.

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