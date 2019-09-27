РФС смягчил наказание «Зениту» за драку фанатов с ОМОНом

Апелляционный комитет РФС удовлетворил жалобу петербургскогои изменил наказание за необеспечение безопасности, приведшее к драке болельщиков «сине-бело-голубых» с ОМОНом, сообщает сайт Российского футбольного союза.

Столкновение между болельщиками «Зенита» и сотрудниками ОМОНа произошло 3 августа в Санкт-Петербурге в перерыве матча четвертого тура Российской премьер-лиги РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

Изначально КДК РФС наказал «Зенит» за необеспечение безопасности проведением одного домашнего матча чемпионата России без зрителей условно. После заседания апелляционного комитета РФС наказание заменено на условный запрет на допуск зрителей в секторы D101-D111 стадиона клуба на один матч.

Также апелляционный комитет РФС отказал в удовлетворении жалобы грозненского «Ахмата» на дисквалификацию Антона Швеца на три матча РПЛ за удаление в матче с «Ростовом». 0