СМИ: Гаттузо прилетел в Москву для переговоров

Итальянский специалистможет продолжить карьеру в России, утверждает «Чемпионат».

Как стало известно изданию, 41-летний тренер прилетел в Москву с целью найти работу в российском клубе.

До конца мая Гаттузо тренировал «Милан», который возглавил в 2017 году. Под его руководством команда заняла пятое место в чемпионате Италии и не смогла пробиться в Лигу чемпионов.

Также стало известно, что главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов не присутствовал на последней тренировке команды. Возможной причиной отсутствия 43-летнего специалиста на тренировке может быть встреча с руководством клуба.

Хохлов возглавил «Динамо» в октябре 2017 года. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета следующего года. 0