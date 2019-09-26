«Локомотив» по пенальти проиграл «Балтике» и вылетел из Кубка России

Фрагмент матча
«Локомотив»
Счет в матче на 32-й минуте открыли гости. Тугарев навесил с углового с правого фланга в чужую штрафную, где мяч был вынесен прямо на Эдера, после чего тот нанес прицельный удар низом в угол ворот.
На 75-й минуте хозяева отыгрались. Альшин здорово на скорости сместился с правого фланга атаки в центр у чужой штрафной и низом отпасовал на угол вратарской, откуда ударом низом в касание Казаев отправил мяч в дальний угол ворот.
В Основное время и экстра-таймы счет не изменился, а в серии пенальти точнее были калининградцы, реализовавшие все 4 удара.
У «Локомотива» Эдер пробил в штангу, а Никита Дорофеев не смог переиграть голкипера.
В 1/8 финала «Балтика» сыграет с «Торпедо».
Кубок России. 1/16 финала
«Балтика» (Калининград) — «Локомотив» (Москва) — 1:1 д.в. (0:1, 1:0, 0:0). Пенальти — 4:1
Голы: Эдер, 31 (0:1). Казаев, 75 (1:1)Серия пенальти: Маркин — 1:0. Эдер — 1:0 (штанга). Макарчук — 2:0. Мурило — 2:1. Альшин — 3:1. Дорофеев — 3:1 (вратарь). Глушков — 4:1«Балтика» (Калининград): Бориско, Дудиев (Макарчук, 86), Плопа, Мещанинов (Наилсон, 89), Тишкин, Альшин, Казаев, Кашчелан, Глушков, Аллеф, Маркин«Локомотив» (Москва): Коченков, Идову, Мурило, Кверквелия, Рыбус, Рыбчинский (Живоглядов, 84), Коломейцев, Куликов, Тугарев (Титков, 109), Эдер, Джорджевич (Дорофеев, 91)Предупреждения: Кверквелия, 46. Казаев, 51. Куликов, 64. Мещанинов, 71. Эдер, 83. Коломейцев, 85