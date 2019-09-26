«Локомотив» по пенальти проиграл «Балтике» и вылетел из Кубка России

Калининградскаяв домашнем матче 1/16 финала Кубка России по пенальти победила московский— 1:1 (4:1 по пенальти).

Счет в матче на 32-й минуте открыли гости. Тугарев навесил с углового с правого фланга в чужую штрафную, где мяч был вынесен прямо на Эдера, после чего тот нанес прицельный удар низом в угол ворот.

На 75-й минуте хозяева отыгрались. Альшин здорово на скорости сместился с правого фланга атаки в центр у чужой штрафной и низом отпасовал на угол вратарской, откуда ударом низом в касание Казаев отправил мяч в дальний угол ворот.

В Основное время и экстра-таймы счет не изменился, а в серии пенальти точнее были калининградцы, реализовавшие все 4 удара.

У «Локомотива» Эдер пробил в штангу, а Никита Дорофеев не смог переиграть голкипера.

В 1/8 финала «Балтика» сыграет с «Торпедо».