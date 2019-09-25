«Валенсия» — «Хетафе»: счет матча 3:3, обзор голов

В матче 6-го тура чемпионата Испаниина своем поле сыграла вничью с— 3:3.

В составе хозяев поля дублем отметился Максимилиано Гомес (30-я и 34-я минуты), еще один гол на свой счет записал Ли Кан Ин (39).

За гостей отличился Хайме Мата (1), Давид Хасон (66) и Родригес Анхель (69).

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев остался на скамейке запасных.

«Валенсия» набрала шесть очков и поднялась на 13-ю строчку в турнирной таблице Примеры. «Хетафе», имея в активе семь очков, расположился на десятом месте.

В следующем туре «Валенсия» в гостях сыграет против «Атлетика», а «Хетафе» на своем поле встретится с «Барселоной».