«Валенсия» — «Хетафе»: счет матча 3:3, обзор голов

Фрагмент матча
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В составе хозяев поля дублем отметился Максимилиано Гомес (30-я и 34-я минуты), еще один гол на свой счет записал Ли Кан Ин (39).
За гостей отличился Хайме Мата (1), Давид Хасон (66) и Родригес Анхель (69).
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев остался на скамейке запасных.
«Валенсия» набрала шесть очков и поднялась на 13-ю строчку в турнирной таблице Примеры. «Хетафе», имея в активе семь очков, расположился на десятом месте.
В следующем туре «Валенсия» в гостях сыграет против «Атлетика», а «Хетафе» на своем поле встретится с «Барселоной».
Примера. 6-й тур
«Валенсия» — «Хетафе» — 3:3 (3:1)
Голы: Хайме Мата, 1 (0:1). Гомес, 30 (1:1). Гомес, 34 (2:1). Ли Кан Ин, 39 (3:1). Хасон, 66 (3:2). Анхель, 69 (3:3)«Валенсия»: Доменеч, Хауме Коста, Габриэл Паулиста, Диакаби, Коррейа, Парехо, Коклен, Кондогбья (Васс, 83), Ли Кан Ин (Гонсалу Гедеш, 73), Гамейро (Гомес, 10), Родриго«Хетафе»: Сория, Кабрера, Ньом (Кенеди, 60), Суарес, Джене, Кукурелья, Максимович, Арамбарри, Хорхе Молина (Анхель, 54), Хасон (Портильо, 81), Хайме МатаПредупреждения: Ньом, 14. Гомес, 31. Хайме Мата, 41. Хасон, 45+2. Джене, 56