«Уфа» победила «Чайку» и сыграет с ЦСКА в 1/8 финала Кубка России

Гол на счету словенского нападающего Ловро Бизяка, поразившего ворота соперника на 35-й минуте.
Команды заканчивали встречу в формате «10 на 10». На 53-й минуте прямой красной карточкой был удален защитник «Чайки» Владислав Дубовой.
Спустя три минуты вторую желтую карточку получил защитник «Уфы» Алексей Никитин.
На стадии 1/8 финала «Уфа» встретится с ЦСКА.
Кубок России. 1/16 финала
«Чайка» (Песчанокопское) — «Уфа» — 0:1 (0:1)
Гол: Бизяк, 36«Чайка» (Песчанокопское): Киселев, Бычков, Дубовой, Шайморданов, Гогличидзе, Павленко, Леонтьев, Коржунов (А.Хохлачев, 51), Карташов, Белоус, Подбельцев (А.Коротаев, 55), М.Машнев«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Терентьев, Пуцко, Алиев, Фомин, Голубев, Гиоргобиани (Круговой, 79), Козлов, БизякПредупреждения: Фомин, 37. Никитин, 52. Голубев, 56. Гиоргобиани, 63. Вомбергар, 82Удаления: Дубовой, 53. Никитин, 56