«Томь» — «Тамбов»: счет матча 4:0, обзор голов

нанесла крупное поражениев домашнем матче 1/16 финала Кубка России.

Встреча, которая прошла на стадионе «Труд», завершилась со счетом 4:0.

Хозяева вышли вперед на 28-й минуте, когда гол забил Ислам Тлупов. Спустя восемь минут томская команда удвоила свое преимущество усилиями Дениса Талалая.

На 64-й минуте дело до разгрома довел Дмитрий Сасин. Победную точку еще через десять минут поставил Максим Казанков, реализовавший пенальти.

Кубок России. 1/16 финала «Томь» (Томск) — «Тамбов» — 4:0 (2:0) Голы: Тлупов, 28 (1:0). Талалай, 36 (2:0). Сасин, 63 (3:0). Казанков, 74 — с пенальти (4:0)«Томь»: Сиукаев, Эдиев, Горбатюк, Каленкович (Пенчиков, 80), Шурыгин, Шалаев, Калинский, Сасин (Казанков, 68), Талалай (Житнев, 80), Плетнев, Тлупов«Тамбов»: Сугробов, Рыбин, Осипенко, Грицаенко, Кулик, Килин (Чернышов, 46), Чуперка, Муниру (Карасев, 75), Мохаммед (Бенито, 46), Мамтов, АппаевПредупреждения: Мамтов, 27. Кулик, 41. Каленкович, 61. Тлупов, 67. Рыбин, 70

Следующим соперником «Томи» станет победитель пары «Енисей» — «Зенит». 0