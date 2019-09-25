«Оренбург» в большинстве одолел «Чертаново» в Кубке России

«Оренбург»
«Оренбург»
Основное время матча завершилось без забитых мячей, встреча перешла в экстра-таймы, где на 106-й минуте ганский нападающий Джоэль Фамейе открыл счет.
А на 117-й минуте полузащитник Артём Кулишев снял все вопросы о победителе и установил окончательный счет.
Отметим, что с 37-й минуты «Чертаново» играло в меньшинстве — защитник Егор Кондаков получил вторую желтую карточку.
Кубок России. 1/16 финала
«Чертаново» (Москва) — «Оренбург» — 0:2 д.в. (0:0, 0:0, 0:2)
Голы: Фамейе, 105 (0:1). Кулишев, 117 (0:2).«Чертаново» (Москва): Абаев, Бартасевич, Солдатенков, Кондаков, Редькович (Канищев, 106), Горшков, Завезен (Рудковский, 80), Ежов, Витюгов (Камышев, 102), Великородный (Герчиков, 46), Пруцев«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Терехов, Шахов (Малых, 81), Зотов, Радакович, Афонин (Маляров, 113), Кулишев, Аюпов, Чуканов (Фамейе, 66), Галаджан (Деспотович, 67)Предупреждения: Кондаков, 12. Завезен, 13. Радакович, 68. Сиваков, 82. Малых, 90Удаление: Кондаков, 37