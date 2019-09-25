«Оренбург» в большинстве одолел «Чертаново» в Кубке России

В матче 1/16 финала Кубка Россиипотерпело домашнее поражение в экстра-тайме от— 0:2 д.в.

Основное время матча завершилось без забитых мячей, встреча перешла в экстра-таймы, где на 106-й минуте ганский нападающий Джоэль Фамейе открыл счет.

А на 117-й минуте полузащитник Артём Кулишев снял все вопросы о победителе и установил окончательный счет.

Отметим, что с 37-й минуты «Чертаново» играло в меньшинстве — защитник Егор Кондаков получил вторую желтую карточку.