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    «Оренбург» в большинстве одолел «Чертаново» в Кубке России

    Кубок России Футбол России Оренбург Чертаново
    В матче 1/16 финала Кубка России «Чертаново» потерпело домашнее поражение в экстра-тайме от «Оренбурга» — 0:2 д.в.

    «Оренбург»
    «Оренбург»

    Основное время матча завершилось без забитых мячей, встреча перешла в экстра-таймы, где на 106-й минуте ганский нападающий Джоэль Фамейе открыл счет.

    А на 117-й минуте полузащитник Артём Кулишев снял все вопросы о победителе и установил окончательный счет.

    Отметим, что с 37-й минуты «Чертаново» играло в меньшинстве — защитник Егор Кондаков получил вторую желтую карточку.

    Кубок России. 1/16 финала
    «Чертаново» (Москва) — «Оренбург» — 0:2 д.в. (0:0, 0:0, 0:2)
    Голы: Фамейе, 105 (0:1). Кулишев, 117 (0:2).«Чертаново» (Москва): Абаев, Бартасевич, Солдатенков, Кондаков, Редькович (Канищев, 106), Горшков, Завезен (Рудковский, 80), Ежов, Витюгов (Камышев, 102), Великородный (Герчиков, 46), Пруцев«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Терехов, Шахов (Малых, 81), Зотов, Радакович, Афонин (Маляров, 113), Кулишев, Аюпов, Чуканов (Фамейе, 66), Галаджан (Деспотович, 67)Предупреждения: Кондаков, 12. Завезен, 13. Радакович, 68. Сиваков, 82. Малых, 90Удаление: Кондаков, 37
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