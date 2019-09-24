Марадона проиграл второй матч подряд в качестве наставника «Химнасии»

потерпела поражение отв матче седьмого тура чемпионата Аргентины.

Встреча, которая прошла в Кордове, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Хозяева вышли вперед на 11-й минуте усилиями Хонатана Менендеса. В начале второго тайма равновесие восстановил Мануэль Гуанини. Однако на 78-й минуте Дайро Морено, реализовав пенальти, вернул «Тальересу» минимальный перевес.

Таким образом, «Химнасия» проиграла второй матч подряд после назначения на пост главного тренера Диего Марадоны.

В восьмом туре клуб Марадоны дома сыграет с «Ривер Плейт». 0