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    Марадона проиграл второй матч подряд в качестве наставника «Химнасии»

    Латинская Америка
    «Химнасия и Эсгрима» потерпела поражение от «Тальереса» в матче седьмого тура чемпионата Аргентины.

    Диего Марадона
    Диего Марадона

    Встреча, которая прошла в Кордове, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

    Хозяева вышли вперед на 11-й минуте усилиями Хонатана Менендеса. В начале второго тайма равновесие восстановил Мануэль Гуанини. Однако на 78-й минуте Дайро Морено, реализовав пенальти, вернул «Тальересу» минимальный перевес.

    Таким образом, «Химнасия» проиграла второй матч подряд после назначения на пост главного тренера Диего Марадоны.

    В восьмом туре клуб Марадоны дома сыграет с «Ривер Плейт». 0

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