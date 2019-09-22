«Атлетик» обыграл «Алавес» и вышел в лидеры Примеры

В матче 5-го тура чемпионата Испаниииз Бильбао одержал домашнюю победу над— 2:0.

На 38-й минуте в ворота «Алавеса» был назначен пенальти за фол на Иньяки Вильямсе, реализованный 33-летним Раулем Гарсией.

Во второй половине матча Икер Муньяин удвоил преимущество «Атлетика», замкнув на 72-й минуте передачу Вильямса после прохода по левому флангу.

«Атлетик» набрал 11 очков и вышел в единоличные лидеры чемпионата Испании. «Алавес» с 5 очками расположился на 13-й позиции в таблице Примеры.

В следующем туре «Атлетик» 25 сентября сыграет в гостях с «Леганесом», «Алавес» днем позже встретится на выезде с «Реалом Сосьедад».