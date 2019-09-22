«Атлетик» обыграл «Алавес» и вышел в лидеры Примеры

На 38-й минуте в ворота «Алавеса» был назначен пенальти за фол на Иньяки Вильямсе, реализованный 33-летним Раулем Гарсией.
Во второй половине матча Икер Муньяин удвоил преимущество «Атлетика», замкнув на 72-й минуте передачу Вильямса после прохода по левому флангу.
«Атлетик» набрал 11 очков и вышел в единоличные лидеры чемпионата Испании. «Алавес» с 5 очками расположился на 13-й позиции в таблице Примеры.
В следующем туре «Атлетик» 25 сентября сыграет в гостях с «Леганесом», «Алавес» днем позже встретится на выезде с «Реалом Сосьедад».
Примера. 5-й тур
«Атлетик» — «Алавес» — 2:0 (1:0)
Голы: Рауль Гарсия, 38 — с пенальти (1:0). Икер Муниаин, 72 (2:0)«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Рауль Гарсия, Лопес (Эчеварриа, 63), Дани Гарсия, Икер Муниаин (Лекуэ, 79), Ибаи Гомес, Иньяки Уильямс (Адурис, 84)«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Эли (Агиррегабирия, 63), Ксимо Наварро, Дуарте, Томас Пина (Понс, 79), Вакасо, Гарсия (Лукас, 56), Хоселу, Алейш Видаль, РиохаПредупреждения: Эли, 7. Алейш Видаль, 15. Дуарте, 37. Лагуардия, 70. Симон, 86