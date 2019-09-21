Молодежное первенство: победы «Локо» и «Динамо», ничья «Зенита» и «Рубина»

Состоялось три матча 10-го тура молодежного первенства России.

«Зенит» принимал «Рубин». Встреча завершилась вничью — 1:1. У хозяев отличился Максим Бачинский, у гостей в концовке счет сравнял Джоси Дзауров.



«Динамо» со счетом 3:0 разгромило «Сочи» и возглавило таблицу молодежного первенства. В составе москвичей забивали Владислав Галкин, Алексей Усанов и Максим Данилин.

«Динамо» набрало 22 очка и сместило «Зенит» (20 очков) с первого места.

Еще в одном матче «Локомотив» в гостях обыграл «Оренбург». «Железнодорожники» победили со счетом 2:1 благодаря голу Даниила Чернякова с пенальти и точному удару Максима Турищева. Евгений Болотов с пенальти отыграл для «Оренбурга» один мяч после того, как «Локо» остался в меньшинстве.

После этой победы «Локомотив» (17 очков) поднялся на шестое место в таблице. 0