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    Молодежное первенство: победы «Локо» и «Динамо», ничья «Зенита» и «Рубина»

    Динамо Зенит Локомотив Рубин Сочи Оренбург Футбол России
    Состоялось три матча 10-го тура молодежного первенства России.

    Игроки «Локомотива»
    Игроки «Локомотива»

    «Зенит» принимал «Рубин». Встреча завершилась вничью — 1:1. У хозяев отличился Максим Бачинский, у гостей в концовке счет сравнял Джоси Дзауров.

    «Динамо» со счетом 3:0 разгромило «Сочи» и возглавило таблицу молодежного первенства. В составе москвичей забивали Владислав Галкин, Алексей Усанов и Максим Данилин.

    «Динамо» набрало 22 очка и сместило «Зенит» (20 очков) с первого места.

    Еще в одном матче «Локомотив» в гостях обыграл «Оренбург». «Железнодорожники» победили со счетом 2:1 благодаря голу Даниила Чернякова с пенальти и точному удару Максима Турищева. Евгений Болотов с пенальти отыграл для «Оренбурга» один мяч после того, как «Локо» остался в меньшинстве.

    После этой победы «Локомотив» (17 очков) поднялся на шестое место в таблице. 0

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