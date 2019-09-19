«Клуж» вырвал победу «Лацио», «Ренн» расписал мировую с «Селтиком»

На своем полесмог выиграть у римскогосо счетом 2:1. Победа хозяев оказалась волевой, поскольку они по ходу встречи уступали в счете.

Первый гол был отмечен со стороны «Лацио». «Римляне» разыграли угловой. После подачи в штрафную на передачу отозвался Менендес, который сильнейшим ударом головой вколотил мяч в сетку.

На 41 минуте встречи Дяк реализовал пенальти, сравняв счет перед самым перерывом.

Второй гол «Клужа» получился сумасшедшим. На 75 минуте один из футболистов атаки был выведен прорезающим пассом почти на свидание с голкипером. В итоге один на один с вратарем оказался Омрани, который сначала пробил в перекладину, а затем в прыжке ударил головой по отскочившему снаряду и отправил его в угол ворот соперника.

Лига Европы. 1 тур «ЧФР Клуж» — «Лацио» «ЧФР Клуж» Арлаускис, Боли, Камора, Сестор, Буркэ, Джокович, Бордеяну, Дяк (Голофка, 90), Пэун (Кулио, 84), Петелеу, Траоре (Омрани, 46)«Лацио» Стракоша, Вавро, Баштуш (Адеканье, 80), Ачерби, Лаццари, Милинкович-Савич, Бериша (Катальди, 67), Корреа, Лейва, Хони Родригес (Лулич, 80), КайседоПредупреждения Лейва (40), Катальди (70), Милинкович-Савич (83), Арлаускис (85), Сестор (90)Голы 0:1 — 25 Баштуш, 1:1 — 41, пенальти Дяк, 2:1 — 75 Омрани

«Ренн» не смог удержать преимущество, ведя в счете. Французы сумели размочить счет на 38 минуте встречи. Это сделал Ньянг ударом с пенальти.

Ответка от шотландцев пришла уже во второй половине матче. На 59 минуте был назначен очередной пенальти, который успешно реализовал Кристи. Счет 1:1 продержался до конца игры.

Лига Европы. 1 тур «Ренн» — «Селтик» Голы 1:0 — 37, пенальти Ньянг, 1:1 — 59, пенальти Кристи«Ренн» Менди, Траоре, Да Сильва, Морель, Ньяньон, Буриго, Мартен (Камавинга, 72), Те (Дель Кастийо, 72), Гренье (Сьебатшо, 88), Рафинья, Ньянг«Селтик» Форстер, Айер, Болинголи-Мбомбо (Хэйс, 69), Эльхамед, Жюльен, Кристи, Эльюнусси (Нтчам, 57), Форрест, Браун, Макгрегор, Эдуар (Байо, 84)Предупреждения Эдуар (21), Браун (22), Траоре (35), Рафинья (60), Байо (89), Кристи (90)Удаления Байо (90)

ЧФР вышел на первое место. «Ренн» и «Селтик» имеют по одному баллу, а «Лацио» пока что на дне турнирной таблицы группы E. 0