Франция отказалась от розыгрыша Кубка лиги со следующего сезона

Во Франции приняли решение поставить на паузу проведение Кубка французской лиги.

Турнир не будет проводиться, начиная с сезона 2020-2021.

Как сообщает France Football, главной причиной упразднения турнира стало то, что Профессиональная футбольная лига Франции не смогла договориться о продаже телеправ на его показ в 2020-2024 годах.

Совет директоров LFP проголосовал за отмену Кубка лиги, однако оставил за собой право возобновить проведение турнира позже.

«Это позволит нам сократить количество матчей в сезоне и добавить футболистам времени для восстановления», — говорится в сообщении лиги.

Кубок лиги во Франции проводится с 1994 года. Действующим обладателем трофея является «Страсбур».

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