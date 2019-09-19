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    Франция отказалась от розыгрыша Кубка лиги со следующего сезона

    Футбол Франции Кубок Франции
    Во Франции приняли решение поставить на паузу проведение Кубка французской лиги.

    Трофей Кубка лиги
    Трофей Кубка лиги

    Турнир не будет проводиться, начиная с сезона 2020-2021.

    Как сообщает France Football, главной причиной упразднения турнира стало то, что Профессиональная футбольная лига Франции не смогла договориться о продаже телеправ на его показ в 2020-2024 годах.

    Совет директоров LFP проголосовал за отмену Кубка лиги, однако оставил за собой право возобновить проведение турнира позже.

    «Это позволит нам сократить количество матчей в сезоне и добавить футболистам времени для восстановления», — говорится в сообщении лиги.

    Кубок лиги во Франции проводится с 1994 года. Действующим обладателем трофея является «Страсбур».
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