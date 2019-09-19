Франция отказалась от розыгрыша Кубка лиги со следующего сезона

Трофей Кубка лиги
globallookpress.com
Турнир не будет проводиться, начиная с сезона 2020-2021.
Как сообщает France Football, главной причиной упразднения турнира стало то, что Профессиональная футбольная лига Франции не смогла договориться о продаже телеправ на его показ в 2020-2024 годах.
Совет директоров LFP проголосовал за отмену Кубка лиги, однако оставил за собой право возобновить проведение турнира позже.
«Это позволит нам сократить количество матчей в сезоне и добавить футболистам времени для восстановления», — говорится в сообщении лиги.
Кубок лиги во Франции проводится с 1994 года. Действующим обладателем трофея является «Страсбур».
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