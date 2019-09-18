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    Безбородов рассудит ЦСКА и «Краснодар»

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    РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 10-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт организации. Отметим, что в этом поединке будет работать видеоассистент рефери (VAR).

    Безбородов рассудит ЦСКА и «Краснодар»
    Безбородов рассудит ЦСКА и «Краснодар»

    Также система VAR будет работать на другой встрече тура — между петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином».

    20 сентября (пятница)

    «Уфа» — «Спартак»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

    21 сентября (суббота)

    «Ахмат» — «Крылья Советов»: судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Николай Еремин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Сергей Анохин (Москва).

    «Зенит» — «Рубин»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Денис Березнов (Москва); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); ВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Игорь Синер (Омск).

    «Тамбов» — «Ростов»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).

    22 сентября (воскресенье)

    «Оренбург» — «Локомотив»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Адлан Хатуев (Грозный), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).

    «Динамо» — «Сочи»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).

    «Арсенал» — «Урал»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).

    ЦСКА — «Краснодар»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); ВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Владимир Енютин (Москва). 0

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