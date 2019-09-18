«Локомотив» сыграл вничью с «Байером» в Юношеской лиге УЕФА

сыграл вничью св матче 1-го тура группового турнира— 2:2.

«Локо» ушел от поражения ФК «Локомотив» LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Уже к 16-й минуте матча хозяева поля дважды поразили ворота гостей из Москвы. Сначала результативным ударом отметился Фабиан Рют, а затем гол на свой счёт записал Кристофер Гевин Скотт.

Москвичи сумели уйти от поражения в самой концовке. На 79-й минуте Вадим Карев забил первый мяч «Локо». На 88-й минуте точку в матче поставил Михаил Иванков.

В другом матче группы D «Ювентус» на выезде разгромил «Атлетико» со счётом 4:0. Таким образом, после стартового тура «Локомотив» с 1 очком занимает второе место в своей группе. 0