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    «Локомотив» сыграл вничью с «Байером» в Юношеской лиге УЕФА

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    «Локомотив» сыграл вничью с «Байером» в матче 1-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА — 2:2.

    «Локо» ушел от поражения
    «Локо» ушел от поражения

    Уже к 16-й минуте матча хозяева поля дважды поразили ворота гостей из Москвы. Сначала результативным ударом отметился Фабиан Рют, а затем гол на свой счёт записал Кристофер Гевин Скотт.

    Москвичи сумели уйти от поражения в самой концовке. На 79-й минуте Вадим Карев забил первый мяч «Локо». На 88-й минуте точку в матче поставил Михаил Иванков.

    В другом матче группы D «Ювентус» на выезде разгромил «Атлетико» со счётом 4:0. Таким образом, после стартового тура «Локомотив» с 1 очком занимает второе место в своей группе. 0

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