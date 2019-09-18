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    Лэмпард: «Челси» не должен был проигрывать «Валенсии»

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    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард — о поражение от «Валенсии» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    «Синие» уступили дома со счетом 0:1, пропустив гол от Родриго на 74-й минуте.

    «Мы должны были побеждать или как минимум играть вничью. Мы создали достаточно хороших шансов, заработали право на пенальти и при этом пропустили гол после одного удара в створ. Это непростой урок, демонстрирующий, насколько сложно играть в Лиге чемпионов. У нас впереди еще пять матчей, но сегодня мы должны были добиваться большего.

    Баркли является нашим штатным пенальтистом. Он забил пару одиннадцатиметровых в ходе предсезонки и исполняет их всегда, когда выходит в старте или на замену. Я не знаю, о чем они разговаривали, но Виллиан и Жоржиньо были нашими пенальтистами в старте, однако к тому моменту Росс уже появился на поле.

    Проигрыш в первом домашнем матче возлагает на нас дополнительную ответственность в следующих играх, учитывая, что ближайшие две встречи мы проведем на выезде. Сейчас нам необходимо сконцентрироваться на том, чтобы добиться положительного результата как минимум в одной из них. В нашей группе собраны сильные команды, и от потери очков никто не застрахован», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба «Челси».

    Во втором туре Лиги чемпионов команда Лэмпарда на выезде сыграет с «Лиллем», а «Валенсия» дома примет «Аякс». 0

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