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    «Локомотив» стартовал в Лиге чемпионов с выездной победы

    «Байер» — «Локомотив»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Локомотив» нанес поражение «Байеру» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Дмитрий Баринов и Федор Смолов
    Дмитрий Баринов и Федор Смолов

    Встреча группы D, которая прошла в Леверкузене, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

    «Железнодорожники» вышли вперед на 16-й минуте. В быстрой атаке Жоау Мариу прокинул мяч на ход Гжегожу Крыховяку, тот ворвался в штрафную и точно пробил в дальний нижний угол.

    «Аптекарям» удалось восстановить равенство спустя девять минут. Ларс Бендер с правого фланга прострелил в центр штрафной, Чарлес Арангис в касание пробил по воротам, а мяч от ноги Бенедикта Хеведеса оказался в сетке.

    Но еще до перерыва «Локо» вернул себе минимальное преимущество. На 37-й минуте голкипер Лукаш Градецки неудачно выбил мяч прямо на Дмитрия Баринова, который в падении направил сферу в пустые ворота.

    Во втором тайме леверкузенцы владели заметным преимуществом, но уйти от поражения так и не сумели.

    Во втором туре «Локомотив» на своем поле примет «Атлетико», а «Байер» в Турине сыграет с «Ювентусом». 0

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