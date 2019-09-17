Силвиньо: Если кто-то и должен был сегодня победить, то это «Лион»

Главный тренер «Лиона»прокомментировал домашнюю ничью с «Зенитом» (1:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы плохо начали матч. Может быть, из-за стресса. Всегда трудно играть дома в Лиге чемпионов — слишком важное событие. Но стресс необходимо контролировать.

Потом играли неплохо, мяч был чаще у нас. Но пропустили, что команду слегка дестабилизировало. Молодым игрокам следует быть спокойнее, и мы разговаривали об этом в перерыве.

Если кто-то и должен был сегодня победить, то это мы. Но группа трудная, так что запишем себе очко и постараемся больше забивать впредь.

Почему мы заслуживали победу? Мы больше владели мячом, у нас было 19 попыток ударов по воротам. И потом, мы играли дома.

Думаю, это был тот "Зенит", к которому мы и готовились. Но сюрприз все-таки они нам сделали, изменив тактику и состав. "Зенит" старается играть прямолинейно, там высокие игроки, что делает игру опасной.

Команде не хватает агрессивной защиты? Но ведь мы работали на голевые моменты! Другое дело, что соперник играл достаточно низко и держал позади большое количество игроков.

Болельщики должны понимать, что нашим молодым футболистам нужна помощь, и тогда они станут великими игроками.

Мне кажется, что "Лион" прогрессирует. Но мы тратим много энергии, когда теряем мячи. Именно поэтому сегодня было трудно в защите.

Но, считаю, сегодняшний матч был лучше, чем с "Амьеном". И середина сыграла сильно, и фланги. Но нужно больше.

В центре обороны играл сегодня Марсело потому, что сегодня он должен был играть против Дзюбы, а в "Амьене" был нападающий, похожий на него.

Решили заменить Реми-Эдлейда, потому что нам нужен был более свежий игрок, чтобы поддерживать ритм в атаке. Матч получился выматывающим именно из-за того, что он был очень равным», — приводит слова тренера «Спорт день за днем». 0