Игроки «Валенсии» бойкотировали пресс-конференцию перед матчем с «Челси»

Футболистывыступили с протестом против действий клуба, в частности увольнения главного тренерабезо всяких объяснений.

Как сообщает Marca, игроки «летучих мышей» бойкотировали вчерашнюю пресс-конференцию перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

Также в знак протеста футболисты не стали давать прессе комментарии после встречи с «Барселоной» в 4-м туре испанской Примеры (2:5).

Напомним, Марселино был уволен по решению президента «Валенсии» Питера Лима. Между специалистом и функционером возникло недопонимание еще в конце прошлого сезона. После ухода Тораля его пост занял Альберт Селадес.

Матч «Челси» — «Валенсия» состоится сегодня, 17 сентября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало встречи — в 22:00 мск. 0