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    Дзюба хотел бы видеть более наглую игру «Зенита»

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о результате матча с «Лионом» (1:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «Вроде бы приятно вернуться в Лигу чемпионов, но сегодня то ли какая-то атмосфера, то ли слишком рано играем — как будто это не до конца Лига чемпионов. В целом, наверное, неплохой результат, но когда ты ведешь 1:0, то не совсем обязательный пенальти, наверное, немного расстраивает. В целом, наверное, счет по игре. Но мы могли сыграть немного понаглее.

    Сегодня мы неплохо сдержали хорошую атаку "Лиона", но в атаке немножко не хватало — принимаешь мяч, не с кем обыграться. При этом тренеры просят не обострять, а сохранить мяч. Тяжело это делать, когда тебя с двух сторон начинают накрывать. В общем, хорошо справились с ними.

    За счет индивидуальных действий Депая они немножко обостряли, но в целом мы могли сыграть поагрессивней во втором тайме, у нас были зоны, и нам надо было понаглее. Совершили много неверных решений в конце. Например, вместо того, чтобы отдать на Дугласа, который был один и мог сделать подачу, мы очень часто теряли мяч и получали контратаку. Хорошо, что у нас там было много защитников, и они не позволяли ничего создать. Две стороны медали: с одной стороны, для защиты это было лучше, но для атаки немножко потеряли — нужно было искать баланс.

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    • Наверное, неплохо сыграть 1:1, но, мне кажется, немного не хватало смелости — многие играли первый раз в Лиге чемпионов, здесь другие скорости, команды стараются более агрессивно играть дома, когда трибуны требуют. "Лион" — команда играющая, но сегодня в защите они не дорабатывали много моментов, и в этом мы могли. Двоякое впечатление: вроде бы ничья — неплохо, но могли затащить», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Зенита». 0

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