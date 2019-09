Хет-трик Ибрагимовича помог «Гэлакси» разгромить «Канзас-Сити»

в матче регулярного чемпионата МЛС на своем поле разгромил— 7:2.

В составе хозяев хет-трик оформил Златан Ибрагимович, дубль на счету Себастьяна Ллетгета, также отличились Карлос Антуна и Джо Корона. У гостей два мяча забил Фелипе Гутьеррес.

«Лос-Анджелес Гэлакси» с 45 очками поднялся на пятое место в Западной конференции, «Спортинг Канзас-Сити» — девятый там же (37 баллов).

History belongs to @Ibra_official.

The 🦁 is the #LAGalaxy's new single-season scoring record holder 🥇 pic.twitter.com/9RFb1HuHjl