ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Марсель» Виллаша-Боаша выиграл третий матч кряду«Марсель» начинает возрождение
  • 18:30
    • Сильвиньо: Забить «Зениту» будет сложно
  • 18:24
    • Денайер: Матч с «Зенитом» будет похож на игру с «Ман Сити»
  • 18:16
    • Денис Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Челси»
  • 17:43
    • Министр спорта Катара: Постараемся провести ЧМ лучше, чем Россия
  • 17:19
    • Стали известны пары клубного чемпионата мира
    Все новости спорта

    «Динамо» и «Уфа» огласили стартовые составы

    РПЛ Футбол России Динамо Уфа Календарь РПЛ
    Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Уфы», которые сыграют в 9 туре чемпионата России. Матч состоится в Москве на «ВТБ Арене».

    Антон Шунин
    Антон Шунин

    «Динамо» появится на поле в такой комплектации: Лещук, Рауш, Евгеньев, Рыков, Паршивлюк, Нойштедтер, Юсупов, Филипп, Н'Жи, Жоаозиньо, Игбун. В запас попали Шунин, Морозов, Плиев, Кардозу, Панченко, Шиманьски, Килинин, Ордец, Грулёв, Хильемарк, Шейдаев.

    «Уфа» с первых минут выпустит таких футболистов: Беленов, Сухов, Аликин, Круговой, Табидзе, Неделчару, Кротов, Фомин, Емельянов, Карп, Тилль. В запасе у команды Шафинский, Терентьев, Йокич, Алиев, Голубев, Фольмер, Козлов, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Успех построен на везении. ЦСКА едва не потерял очки в матче с «Тамбовом»
  • 00:54
    •
  • Прогноз
  • «Динамо» — «Уфа»
  • 1.75
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА и «Локомотив» сыграют результативно
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • «Динамо» продолжит успешно играть против «Уфы»?
  • «Динамо» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Удержится ли «Ростов» в группе лидеров?
  • «Ростов» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Футболисты ЦСКА Футбол Успех построен на везении. ЦСКА едва не потерял очки в матче с «Тамбовом»«Армейцы» забили два гола в концовке встречи 00:540
  • 16:43
    • Федун не одобрил отставку Кононова
  • 16:21
    • Месси примет участие в игре с дортмундской «Боруссией»
  • 14:20
    • СМИ: Глава Louis Vuitton хочет купить «Милан»
    «Зенит» Футбол РПЛ. «Зенит» победил «Арсенал», «Спартак» проиграл «Урал», победы «Локо» и «Краснодара»Обзор матчей девятого тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:050
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Ростов» догнать «Краснодар» и «Зенит»?
  • 3.00
    •
  • 19:24
    • Григорян: Если бы меня начали поливать матом, на месте судьи я бы тоже показал красную
  • 19:05
    • «Динамо» и «Уфа» огласили стартовые составы
  • 18:38
    • «Ман Юнайтед» продлил контракт с Давидом де Хеа
    Ансу Фати снова стал героем «Барселоны» Футбол «Барселона»: смешанные чувства перед выездом в ДортмундРеакция прессы на матч «Барселона» — «Валенсия» Вчера в 15:330
  • 13:34
    • Коварж, Виртанен, Бикмуллин и Гордеев — лучшие игроки недели в КХЛ
  • 13:06
    • Польская бригада обслужит матч «Байер» — «Локомотив»
  • 11:38
    • Сборная России проиграла команде Китая на Кубке мира
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие