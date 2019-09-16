«Динамо» и «Уфа» огласили стартовые составы

Стали известны стартовые составы, которые сыграют в 9 туре чемпионата России. Матч состоится в Москве на «ВТБ Арене».

«Динамо» появится на поле в такой комплектации: Лещук, Рауш, Евгеньев, Рыков, Паршивлюк, Нойштедтер, Юсупов, Филипп, Н'Жи, Жоаозиньо, Игбун. В запас попали Шунин, Морозов, Плиев, Кардозу, Панченко, Шиманьски, Килинин, Ордец, Грулёв, Хильемарк, Шейдаев.

«Уфа» с первых минут выпустит таких футболистов: Беленов, Сухов, Аликин, Круговой, Табидзе, Неделчару, Кротов, Фомин, Емельянов, Карп, Тилль. В запасе у команды Шафинский, Терентьев, Йокич, Алиев, Голубев, Фольмер, Козлов, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар. 0