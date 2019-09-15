«Верона» — «Милан»: счет матча 0:1, обзор гола

Кшиштоф Пентек
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Встреча, которая прошла на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Хозяева остались в меньшинстве уже на 21-й минуте, когда прямую красную карточку за опасную игру получил Мариуш Стемпиньски.
«Россонери» воспользовались численным преимуществом на 68-й минуте — Кшиштоф Пентек реализовал пенальти.
За шесть минут до конца основного времени гости забили еще один гол, но арбитр его не засчитал после просмотра видеоповтора.
Перед финальным свистком у «россонери» красную карточку получил Давиде Калабрия.
В турнирной таблице Серии А «Милан» занимает седьмое место (6 очков), а «Верона» — 11-е (4 очка). 0