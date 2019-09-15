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    «Тамбов» — ЦСКА: стали известны составы команд

    «Тамбов» — ЦСКА: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны составы «Тамбова» и ЦСКА на матч 9-го тура РПЛ, который пройдет в Саранске сегодня, 15 сентября.

    Раздевалка ЦСКА
    Раздевалка ЦСКА

    «Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Аппаев, Костюков, Мелкадзе.

    Запасные: Сугробов, Кулик, Карасев, Хосонов, Чернышов, Мухаммед, Салли, Обухов, Часовских, Мамтов.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Гогуа, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов, Нисимура.

    Запасные: Помазун, Карпов, Елеев, Шарлия, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Бийол, Лукас Сантос.

    Начало матча — в 16:30 мск.

    На победу «Тамбова» дается коэффициент 6,50, на ничью — 3,98, на победу ЦСКА — 1,55.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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