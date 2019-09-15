«Тамбов» — ЦСКА: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны составына матч 9-го тура РПЛ, который пройдет в Саранске сегодня, 15 сентября.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Аппаев, Костюков, Мелкадзе.

Запасные: Сугробов, Кулик, Карасев, Хосонов, Чернышов, Мухаммед, Салли, Обухов, Часовских, Мамтов.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Гогуа, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов, Нисимура.

Запасные: Помазун, Карпов, Елеев, Шарлия, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Бийол, Лукас Сантос.

Начало матча — в 16:30 мск.

На победу «Тамбова» дается коэффициент 6,50, на ничью — 3,98, на победу ЦСКА — 1,55.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0