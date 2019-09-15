Гончаренко сложно прочувствовать состояние команды после паузы

Главный тренер ЦСКАвысказался о победе над «Тамбовом» (2:0) в девятом туре чемпионата России.

«В первом тайме у нас мало что получалось, но мы по чуть-чуть наращивали преимущество, заработали пенальти. Не забили его, но это не выбило из колеи, продолжили оказывать давление. Путем замен удалось еще взвинтить темп.

Судьбу матча решил отличный удар Бистровича. После паузы на сборы не чувствуешь состояние команды. Мы одержали победу, довольны этим и идем вперед. Ложка дегтя — травмы и дисквалификации, но будем с этим справляться.

Почему не получилось уверенной победы? Очень мало крупных результатов в чемпионате. Плюс "Тамбов" проиграл лидерам с небольшим счетом. Всем командам здесь приходится тяжело. Даже клубы из ФНЛ к девятому туру имеют опыт, чтобы потянуть время, умеют обороняться и находить слабые места при стандартах. Если играть на встречных курсах, это одно, а когда команда закрывается, то все сложнее. Что-то может идти так, как надо тебе, что-то в пользу соперника. И неважно, что было сказано в раздевалке», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА. 0