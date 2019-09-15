«Сельта» — «Гранада»: счет матча 0:2, обзор голов

потерпела поражение отв домашнем матче четвертого тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла в Виго, завершилась со счетом 0:2.

Уже на 11-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Хорхе Саэнса. На 29-й минуте прямую красную карточку получил Франсиско Пейнадо, поэтому «Сельта» продолжала играть вдевятером.

Гости воспользовались численным преимуществом под занавес первого тайма, когда отличился Херман Санчес.

На 54-й минуте окончательный результат установил Янхель Эррера.

Примера. 4-й тур «Сельта» — «Гранада» — 0:2 (0:1) Голы: Санчес, 45+6 (0:1). Эррера, 54 (0:2)«Сельта»: Бланко, Мальо, Оласа, Айду, Саэнс, Суарес (Систо, 77), Лоботка, Бельтран, Аспас, Мина (Шейх, 59), Мендес (Араухо, 15)«Гранада»: Силва, Кини, Диас, Дуарте, Санчес, Монторо, Вико (К.Фернандес, 45+6), Эррера, Пуэртас, Сольдадо (Вадильо, 66), Мачис (Азиз, 88)Предупреждения: Санчес, 19. Мина, 39. Диас, 44. Суарес, 45. Мальо, 62. Араухо, 74Удаления: Саэнс, 11. Бельтран, 29

В турнирной таблице испанской Примеры «Сельта» занимает 15-е место (4 очка), а «Гранада» — шестое (7 очков). 0